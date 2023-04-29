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Spor

Yalçın Koşukavak: Play-off hattının içine girmeyi umuyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
Yalçın Koşukavak: Play-off hattının içine girmeyi umuyoruz
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Ankara Keçiörengücü galibiyeti ardından konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak Play-off hattının içine girmeyi umuyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maç iki takım açısından da önemliydi. Ligin kalan kısa haftalarını iddialı şekilde sürdürebilmek için iki takımın da kazanması gereken bir maçtı. İyi hazırlandık. İlk yarıda daha net bir skor alabilirdik. İyi de bir savunma yaptık. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak play-off hattının içine girmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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