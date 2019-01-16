Yanal’dan Skrtel’e izin yok

SEZON başında Guiliano, Fernandao, Josef de Souza gibi önemli oyuncularını sattıktan sonra tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe’de Martin Skrtel’in ayrılmasına vize çıkmadı. Cocu ve Koeman’ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Ersun Yanal, transferde adı İspanyol devi Barcelona’nın yanı sıra İskoç temsilcisi Rangers’le geçen 34 yaşındaki Slovak stoperin satılıp satılmaması konusunda “Ona ikinci yarıda ihtiyacım var. Kesinlikle kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi. Fener’in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel’le sözleşme uzatacağı öğrenildi.