Yanal’dan “Topu vermeyin” uyarısı
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarınki Sivas maçı için oyuncularını uyardı.
- Star Spor
Yiğidolar’ın sahasında coşkulu oynadığına dikkat çeken Yanal’ın, “Tempoyu biz belirlemeliyiz. Topu rakibe vermeyin. Kontrataklara da çok dikkat edin” ikazında bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Sivas’la deplasmanda oyndığı son 7 karşılaşmanın 5’inde puan kaybı yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.