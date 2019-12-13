Yanal’dan “Topu vermeyin” uyarısı

Yiğidolar’ın sahasında coşkulu oynadığına dikkat çeken Yanal’ın, “Tempoyu biz belirlemeliyiz. Topu rakibe vermeyin. Kontrataklara da çok dikkat edin” ikazında bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Sivas’la deplasmanda oyndığı son 7 karşılaşmanın 5’inde puan kaybı yaşadı.