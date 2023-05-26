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Spor

Yann Sommer, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor

Bayern Münih'in devre arasında Borussia Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı İsviçreli eldiven Yann Sommer, Bavyera ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

26 Mayıs 2023 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Yann Sommer, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor
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Bayern Münih'in devre arasında Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Yann Sommer takımdan ayrılmaya yakın.

Alman basınında yer alan habere göre; Manuel Neuer'in iyileşmesinin ardından yedek kulübesine mahkum olmaktan çekinen 34 yaşındaki İsviçreli eldivenin forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Haberde Sommer ile Monaco, Villarreal, Valencia ve Leicester City'nin ilgilendiği ifade edilirken tecrübeli oyuncunun henüz bir kulüple anlaşmadığı yazıldı.

Yann Sommer, kış transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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