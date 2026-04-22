Yarı final yolunda zorlu mücadele! Kupada Karadeniz derbisi: Samsunspor-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor deplasmanda yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Maçı kazanan takım kupada yarı finale yükselecek. Zorlu mücadele saat 18.45'te başlayacak. İşte detaylar...

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak.

Trabzonspor'da Batagov, Visca ve Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 9 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Samsunspor ise B Grubu'nu 12 puanla ilk sırada bitirmeyi başardı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

