10 Haziran 2020 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:04

Fenerbahçe ile adı geçen Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri, transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

West Hamlı oyuncunun menajeri Sergey Serebrennikov, "Andriy, karantina döneminde kendine çok iyi baktı ve formda. West Ham ile Premier Lig'in devamına odaklanmış durumda. West Ham, Andriy'den memnun. Andriy de Londra'daki yaşamından çok memnun. Fenerbahçe ile ilgili iddialar sadece kurgu. Türk basınının doğru olmayan haberleri." dedi.

Serebrennikov, "Fenerbahçe alınmasın ama Türk kulüpleri nerede, West Ham nerede? West Ham, Andriy Yarmolenko'dan çok memnun. Kulüp ona satmak istemiyor. Eğer böyle bir durum olsaydı, geleceğimize karar verirdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

WEST HAM, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

30 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat Andriy Yarmolenko, adını duyurduğu Dinamo Kiev'den 2017 yazında 25 milyon euro bonservis karşılığı Dortmund'a transfer oldu. 1 yıl sonra Yarmolenko'nun rotası bu kez Ada oldu ve 20 milyon euro karşılığı West Ham'a imza attı.

Yarmolenko, bu sezon forma giydiği 15 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı.