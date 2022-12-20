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Spor

Yatabare şov yaptı, Sivasspor tur atladı

Sivasspor, Mustapha Yatabare'nin 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta Esenler Erokspor'u 5-2 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

20 Aralık 2022 Salı 17:04 - Güncelleme:
Yatabare şov yaptı, Sivasspor tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor'u ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sağ taraftar yapılan ortayla ceza sahası içerişinde topla buluşan Sabi'a kaleyi hedef aldı, top üstten auta çıktı.

11. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare kafasıyla dokundu. Top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikadan Uğur'un sol kanattan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Yatabare kafasıyla dokundu, top ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada İdris sol kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girip sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-1

44. dakikada Uğur sol kanattan ceza sahası içerisine sürdüğü topu altı pas çizgisi önündeki Yatabare'ye bıraktı. Yatabare'nin topa dokunması yetti. 3-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Yatabare'nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1

59. dakikada Zahit'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Serhat takımının 2. golünü kaydetti.

79. dakikada ceza sahası içerisinde Cem'in müdahalesiyle Angelski yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Mehmet Akıncık xx

D.G. Sivasspor: Muammer xxx, Caner xx (Charisis dk. 58 xx), Goutas xxx, Robin xxx (Hakan dk. 58 xx), Uğur xxx, Keita xx (Musa dk. 58 xx), Camara xx, Erdoğan xxx, Sabi'a xxx( Ulvestad DK. 81 xx) , Gradel xx, Yatabare xxx (Angielski dk. 76 xx),

Yedekler: Emre Satılmış, Murat, Cofie, Emre Gökay, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Esenler Erokspor: Bekir xx, Batuhan xx, Gökhan xx, Volkan xx ( Enes dk. 55 xx), Cenk xx, Yavuz xx, Muharrem xx, Mehmet xx (Berk dk. 46 xx), Zahit xxx( Yiğit dk. 81 xx), Muhammet xx (Serhat dk. 46 xxx), İdris xx (Kaan dk. 76 xx)

Yedekler: Ege, Fatih

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44), Gradel (dk. 79 pen.) (Sivasspor), İdris (dk. 36) (Esenler Erok Spor)

Sarı kart: Batuhan (Esenler Erok Spor)

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