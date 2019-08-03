Yayın krizi çözüldü

FUTBOLDA 2019-2020 sezonunun başlaması için geri sayım sürerken, kulüpler ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan para krizi dün nihayet tatlıya bağlandı. Futbol Federasyonu, Süper Lig maç yayınları konusunda kulüpler ve yayıncı kuruluş beIN Sports ile anlaşmaya vardı.

Buna göre Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports, dün Futbol Federasyonu aracılığı ile 500 milyon dolar olan yayın ücretinde 90 milyon dolar indirip 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Dolar kurunun da bu sezon maksimum 5.80 TL olarak sabitlenmesi kararlaştırıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş daha önce ortak bir noktada buluşamamıştı. Biz beIN Sports’la görüşüp krizi çözdük. Kulüpler adına yayıncı kuruluşla sözleşme imzaladık. Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.