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Spor

Yekta Kurtuluş: ''Onurumuz için mücadele ettik''

Trabzonspor'da Antalyaspor'a beraberliği getiren golü atan Yekta Kurtuluş maç sonrarı açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:46 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:46
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Antalyaspor'un Trabzonspor 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında tüm haysiyetleri ile mücadele ettiklerinin altını çizen Yekta Kurtuluş: "Bu maçlar bizim için onur maçları, Trabzonspor karşısında tüm haysiyetimiz, tüm onurumuz ile mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadelen etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eksikler ile çıktık ancak tüm takım arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yaptı, herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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