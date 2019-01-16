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Yeni 10 numara Ekici

Fener’in hocası Yanal, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Benzia’yı yedeğe çekme kararı aldı. Bursa deplasmanında 10 numara Mehmet Ekici oynayacak.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’in ikinci yarısına Bursaspor deplasmanıyla başlayacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’dan ilk 11 konusunda radikal bir karar geldi. Sarı-Lacivertliler’in hocasının sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Benzia’yı yedeğe çekerek, Mehmet Ekici’ye 10 numara pozisyonunda görev vereceği ortaya çıktı. Yanal’ın forvet konusunda Slimani ile Soldado arasındaki tercihini de Soldado’dan yana kullanması bekleniyor. Affedilmesi sonrası Dirar’ın da ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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