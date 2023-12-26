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Spor

Yeni adresini duyurdular! Fatih Terim, komşuya gidiyor

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

26 Aralık 2023 Salı 14:45 - Güncelleme:
Yeni adresini duyurdular! Fatih Terim, komşuya gidiyor
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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in Yunan devi Panathinaikos ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Pek çok kaynağın aktardığı haberlerde; Fatih Terim'in Panathinaikos'tan gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

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