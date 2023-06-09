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Spor

Yeni antrenör Juan Mata oldu! Süper Lig'de sürpriz gelişme

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonun bitmesinin ardından deneyimli orta saha oyuncusu Juan Mata hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki ünlü futbolcu Juan Mata'nın gelecek sezon sarı-kırmızlılarda antrenör olarak kariyerine devam edeceği iddia edildi. İşte detaylar...

9 Haziran 2023 Cuma 11:57 - Güncelleme:
Yeni antrenör Juan Mata oldu! Süper Lig'de sürpriz gelişme
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Galatasaray'ın sezon başında Manchester United'tan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Juan Mata'nın geleceği netlik kazanmaya başladı. Futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaşan Juan Mata'nın gelecek sezon sarı-kırmızılı ekipte antrenör olarak kariyerine devam edebileceği iddia edildi.

JUAN MATA KARİYERİNE ANTRENÖR OLARAK DEVAM EDECEK

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, Juan Mata transferi ile Süper Lig'de ses getirmişti. Başarılı orta saha oyuncusu Juan Mata, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45 dakika görev alması gereken Juan Mata bu süreyi doldurmadı. Bu nedenle opsiyonu kullanılmayacak olan İspanyol on numara sezon sonunda futbol kariyerini sonlandıracağı iddialarını güçlendirdi. 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncus Juan Mata'nın gelecek sezon kariyerine antrenör olarak devam edeceği iddia edildi.

Deneyimli orta saha oyuncunun geleceği hakkında konuşan A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen; Juan Mata'nın Galatasaray'ın teknik heyet içerisinde yer alacağını ve transferlerde aktif rol oynayacağını söyledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 18 resmi maça çıkan İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata 3 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı ve 492 dakika sahada kaldı.

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