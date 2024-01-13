Dünya Kupası sırasında Katar'da başarılı bir şekilde uygulanan 'Yarı Otomatik Ofsayt' sistemi bugünden itibaren Süper Lig'de de uygulanmaya başlanacak. İtalya'dan sonra Avrupa'da bu konuda ikinci ülke olacak Türkiye'de sistem statlara kuruldu ve test edildi; gerekli eğitimler verildi. Vücudun 29 noktasına sabitlenen 10 kamera tarafından tespit edilecek ofsayt pozisyonu, anında VAR merkezine ulaştırılacak.

Çok kısa sürede taranan görüntü de hakeme iletilecek ve karar verilecek. Aynı anda görüntü yayıncı kuruluş tarafından izleyicilere de ulaştırılacak. Sistem Türk Telekom'un güçlü fi ber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Bu sistem sayesinde ofsayt kararının daha hızlı verilmesi ve tartışmaların ortadan kalkması hedefl eniyor. Ayrıca ofsayt şüphesiyle devam ettirilen pozisyonlar sonrası yaşanan sporcu sakatlıklarının da önüne geçilmiş olacak.