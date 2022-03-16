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Spor

''Yeni Cengiz Ünder'' diye duyurdular! İki dev kulüpten milli yıldız için çılgın teklif

Fransa Ligue 1'de başarılı performans gösteren Cengiz Ünder'in takımı Marsilya ile Lyon milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Fransız basınının 'Yeni Cengiz Ünder' diye duyurduğu Kerem için iki Fransız kulübü sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe teklif sunacak.

Star Gazetesi16 Mart 2022 Çarşamba 20:39 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:39
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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Lyon'un da dahil olduğu transfer yarışı Fransa'da manşetleri süslerken ülke basını Kerem Aktürkoğlu için, "Yeni Cengiz Ünder" benzetmesi yaptı. Fransız kulüpleri sezon sonunda Galatasaray'a teklifte bulunacak.

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CENGİZ ÜNDER'İN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın transfer listesine girmişti. İspanyol kulüplerinin de ilgisini çeken 24 yaşındaki futbolcu için en önemli tekliflerin Fransız kulüpleri tarafından hazırlandığı belirtildi. Marsilya ve Lyon "Yeni Cengiz Ünder" olarak nitelendirilen oyuncu için sert bir yarışa girdi. İki takımda oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da çıktığı 42 maçta 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. Kerem Süper Lig'de 8 gol 3 asist yaparken, Avrupa Ligi'nde de 3 gol 4 asist yaptı.

Star Gazetesi

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