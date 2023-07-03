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Spor

Yeni hedef Alexis Sanchez!

Marsilya ile sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Şilili yıldız geleceği hakkında nihai kararını açıklayacak.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Yeni hedef Alexis Sanchez!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

Tuttomercato'nun haberine göre, Şilili yıldıza Suudi Arabistan'dan teklif gelirken, Marsilya'da sözleşmesini aynı şartlarla bir yıl daha uzatma teklifinde bulundu.

Fransız ekibinden yıllık 3 milyon euro kazanan 34 yaşındaki golcüye Arap kulüplerinden iki yıl için toplam 20 milyon euroluk bir sözleşme teklif edildi.

Bonservisini elinde bulunduran Sanchez nihai kararını yakın zamanda vermeyi planlıyor.

Şilili futbolcu geride bıraktığımız sezonda Marsilya ile 44 maçta 18 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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