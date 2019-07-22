Yeni Malatya Sadık’ı istedi
EVKUR Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye sattığı Sadık Çiftpınar’ı geri almak için harekete geçti.
- Star Spor
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fener’in kapısını çalırken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.