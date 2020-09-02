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Spor

Yeni Malatyaspor, Aboubakar ve Tetteh'ten birini alacak

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında rotasını camiasını heyecanlandıracak isimlere çevirdi. Sarı siyahlılar Benjamin Tetteh ya da Vincent Aboubakar ikilisinden birinin kadrosuna katacak.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:36
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Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyspor’da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor’un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra’yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi.

Sarı-siyahlı yönetimin hedefinin, Hamza Hamzaoğlu’nun da alınması için onay verdiği 3 isimden 2’sini kadroya katmak olduğu öğrenildi.

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