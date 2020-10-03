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Spor

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u Tetteh ile devirdi

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

DHA03 Ekim 2020 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:52
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.83 Youssouf), Cueva(Dk.83 Mustafa), Lukoki (Dk.67 Zeki), Wallace, Tetteh (Dk.90+3 Kubilay), Ahmed, Semih (Dk.83 Hadebe), Hafez, Chebake, Adem

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Eren, Nuri (Dk.46 Podolski), Mukairu (Dk.46 Sidney Sam), Kudriashov, Fredy (Dk.74 Ufuk), Jahovic (Dk.46 Orgill), Amilton, Bünyamin, Hakan (Dk.64 Gökdeniz), Veysel

GOL: Dk.10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Lukoki, Wallave, Hafez

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