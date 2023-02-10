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Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açan depremde zarar gören ve kalecisini kaybeden Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman ligden çekildiklerini açıkladı.

10 Şubat 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem toplam 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Feci afetin ardından arama kurtarma çalışmaları başlarken, futbol dünyası da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarında başı çekti.

Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

Depremde yara alan futbol takımları arasında bulunan Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Diyarbekirspor ile beraber ligden çekilme kararı aldı. Yeni Malatyaspor Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) konu hakkında başvuruya hazırlanırken, başkan Ahmet Yaman bir açıklama yaptı.

Başkan Yaman'ın Beinsports'a yaptığı açıklama şöyle;

Durum çok kötü, içler acısı

Türkiyemizin başı sağ olsun. Şu an bulunduğum durum içler acısı. Çok şükür yağış bitti en azından çalışmalar rahat bir şekilde devam edebiliyor. Enkazların başında birçok ekip müdahale ediyor. Zaman geçti ama enkazdan bir kişi bile canlı çıksa bizim mutluluğumuz oluyor. Enkaz altında burada binlerce kişi var. Şu an bulunduğumuz durum çok kötü, içler acısı. Şehrimiz hayalet şehire dönüştü, inanılmaz zor durumdayız. Yardımlar buraya ulaştı, onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yiyecek-içecekten yana sıkıntımız yok ancak büyük bir çadır ve konteyner ihtiyacımız var.

Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik

5 gündür kulübe gitmemiştim, şimdi kulüpten dönüyorum. Kulüpteki yetkili arkadaşları topladım, kulübümüz içler acısı. Altyapı ve üstyapı darmadağın. Orada ne konaklayabiliriz ne de kalabiliriz. Kararımız, ligden çekilmek oldu. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz.

Ligde kalırsak halka moral olur

Federasyondan haklarımızla ilgili bize henüz bir dönüş olmadı ama çok da önemli değil. Biz şu an halkımızın dertleriyle ilgileniyoruz. Şu an insanlara ne spor izletecek ne de onları eğlendirecek bir durumumuz yok. Ligde kalıp kalmamak çok önemli değil bizim için. Takdir federasyonun ama ligde bırakırsalar şehrimze moral olur. Gelecek sene inşallah hayat normalde dönerse halkımız için moral olur.

Dün akşam açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ' Malatayaspor'dan Yılmaz hoca beni aradı. Bir rahatsızlıklar var. Kalecileri vefat etti. Ona da rahmet diliyorum. Ailesine, özellikle eşine sabırlar diliyorum. Onlar da biz kötüyüz diyorlar. Şu anda resmi bir şey yok. Sadece telefon görüşmeleri var. Yarın toplantımız var" şeklinde konuşmuştu.

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