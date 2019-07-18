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Yeni Malatyaspor, Guilherme ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Guilherme ile 2 yıllık daha anlaşmaya vardı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon takımda kiralık oynayan Guilherme ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İtalyan ekibi Benevento'dan kiralanan Guilherme'nin bonservisi elinde bulunuyordu.

Yeni Malatyaspor'un bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 5 gol ve 7 asist kaydetmişti.

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