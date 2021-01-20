Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:48

Süper Lig'in 20’nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Yeni Malatyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

3’üncü dakikada Hatayspor kalecisi Akın’ın pasında araya girerek, topu kapan Umut Bulut, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

22’nci dakikada ev sahibi Hatayspor atak geliştirdi. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Aaron Boupendza tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

34’üncü dakikada atak geliştiren Yeni Malatyaspor’da kendi yarı alanında topu alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına sokuldu. Kanatsızkuş, son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta kaleci Akın Alkan, gole izin vermedi.

45+1’inci dakikada Yeni Malatyaspor’un Karım Hafes’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadebe kafayı vurdu, top kaleci Akın’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

53’üncü dakikada, Adem Büyük’ü yerde kalması nedeniyle Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Zeki Yavru, barajın üzerinden yakın köşe attığı sert vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0 – 1

64’üncü dakikada Yeni Malatyaspor’un sol kanattan gelişen atağında, Karim Hafes ortaladı. Kale alanı içinde bir anda bomboş kalan Umut Bulut, indirdiği topa dönerek vurdu, savunma mutlak gole izin vermedi.

70’inci dakikada gelişen atakta Umut Bulut’un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada, Pablo Santos’un bir müdahalesi oldu. Malatya ekibi, elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.

73’üncü dakikada VAR hakemi Volkan Bayarslan’ın tavsiyesi ile pozisyonu inceleyen Ramazan Keleş, Santos’un elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Adem Büyük tarafından kullanılan penaltı, direğe takıldı daha sonra savunma tarafından uzaklaştırıldı.

75’inci dakikada Kaçan penaltıda kaleci Akın Alkan’ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle VAR tarafından hakem Ramazan Keleş’e bir inceleme daha yapması tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen Keleş, penaltının tekrar kullanılması kararı verdi.

77’nci dakikada penaltı için tekrar topun başına geçen Adem Büyük, topu ağlarla buluşturdu: 0 - 2

87’nci dakikada Atakaş Hatayspor hızlı bir atak geliştirdi. İsabetli paslarla sağ kanattan ceza sahasına kadar giren Hatayspor’da Kamara’nın son çizgiden içeri çevirdiği topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Boupendza, topu ağlarla buluşturdu: 1 - 2

90+2’nci dakikada Hatayspor’da Boupendza, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-1’lik Yeni Malatyaspor üstünlüğü ile sona erdi.