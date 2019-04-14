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Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

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Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Malatyaspor henüz 6. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle öne geçerken, ev sahibinde Aboubakar Kamara, 10. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı ve boş kale pozisyonda auta vurdu. Alanyaspor, 12. dakikada Junior Fernandes ile eşitliği buldu

Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam, 33. dakikada ikinci sarı karttan soyunma odasının yolunu tuttu. Malatyaspor 37. dakikada bir penaltı daha kazanırken, Adem Büyük bu kez kaleci Haydar Yılmaz'ı geçemedi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Mücadelenin 81. dakikasında Malatyaspor'dan Erkan Kaş da kırmızı gördü ve iki takım da 10'ar kişi kaldı. Karşılaşmanın ikinci devresinde gol olmadı ve taraflar birer puan aldı. Karşılaşmada 14/15 olmak üzere 29 kez faul düdüğü çaldı

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor 38 puana çıkarken, Alanyaspor da 38 puana ulaştı

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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