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Spor

Yeni Malatyaspor, İzmir'de farklı kazandı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Altınordu'yu 3-0 yendi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 00:09 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, İzmir'de farklı kazandı
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Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Murat Şener, Anıl Usta

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 58 Furkan Metin - Dk. 79 Yusuf Yalçın Arslan), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Safa Kınalı (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Bertuğ Bayar (Dk. 69 Gökberk Efe)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk. 81 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş (Dk. 88 Erşan Yaşa), Burak Kavlak, Awuku, Malle, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 88 Hüseyin Ekici), Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman (Dk. 77 Yiğit Ulaş)

GOLLER: Dk. 48 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Haqi Osman, Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 72 Doğukan Emeksiz, Dk. 83 Yiğit Ulaş, Dk. 90 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)

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