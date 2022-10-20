Yeni Malatyaspor penaltılarda kazanarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle tamamlanan ve penaltı atışlarına kalan mücadelede Ağrı 1970 Spor'u 5-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Osman Akarsu, Yusuf Susuz

YENİ MALATYASPOR: Ahmet - Erşan, Arda, Burak Kavlak, Gameli (Dk.61 Jospin), Hüseyin (Dk.68 Doğukan), Atakan (Dk. Barış), Mert, Rahman (Dk.45 Ogün), Cengizhan (Dk.76 Aly Malle), Yakup (Dk.98 Enes)

AĞRI 1970 SPOR: Göktan - Yasin (Dk.69 Anıl), Ahmet Emre, Adem, Kıraç (Dk.106 Kuban), Muhammed, Burak (Dk.69 Emre), Muhammet Gündak (Dk.58 Taner), Mahsun, Murat, Ahmet Kutlu (Dk.58 Muhammet Furkan)

GOLLER: Dk.16 Yakup, Dk.80 Mert Miraç, Dk.89 Adem (KK) (Yeni Malatyaspor) - Dk.53 Ahmet Kutlu, Dk.67 Furkan, Dk.74 Murat Torun (Ağrı 1970 Spor)

SARI KARTLAR: Burak, Gameli, Yakup, Okan (Yeni Malatyaspor) - Muhammed Emin, Adem, Ahmet, Anıl, Mahsun (Ağrı 1970 Spor)