Yeni Malatyaspor'a kupada Uşakspor darbesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yeni Malatyaspor, sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup oldu. Malatya temsilcisi tura veda ederken, Uşak ekibi ise bir üst tura yükseldi.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasa İbrahim'in gelişine çektiği şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

42'nci dakikada ceza sahası dışında Ömer Faruk, kullandığı serbest vuruşta yerden kaleye sert vurdu, topu kaleci Ahmet kurtardı.

50'nci dakikada Mert Miraç'ın sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Barış'ın vuruşunda topu kaleci kurtardı.

53'üncü dakika ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören noktadan yerden şutunu çeken Malle'nin vuruşunda topu kaleci İbrahim kurtardı.

56'ncı dakikada rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde Cengizhan'ın yerden çektiği sert şutunda top yan direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

59'uncu dakikada orta alandan ceza sahasına doğru gönderilen topu önünde bulan Sefer, kaleciyi de geçtikten sonra şutunu çekti, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

72'nci dakikada ceza sahası içerisine Malle'nin pasında Nuri vurdu, topu defans çizgiden çıkardı.

84'üncü dakikada uzak bir noktadan Sefer'in kullandığı serbest vuruşta topu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma Uşakspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ali Uğurtan Demirtaş

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan (Dk. 65 Ahmet Oytun Özdoğan), Erşan Yaşa, Barış Başdaş, Yiğit Ulaş, Berat Yaman, Donsah, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Malle), Nuri Fatih Aydın (Dk. 79 Hüseyin Ekici), Yakup Alkan (Dk. 73 Enes Savucu), Cengizhan Akgün

Uşakspor: İbrahim Bağcı, Murat Şenel, Sezer Gündüz, Sefa Kahraman, Barkın Yiğit (Dk. 77 Oğulcan İnanç), İbrahim Çağrı Oğuz, Resul Türkkalesi, Sefer Kanıtemiz, Alperen Kahraman (Dk. 68 Yavuz Alemdar), Ömer Faruk Canbirdi, İbrahim Demir (Dk. 90 Doğan Çamlı)

Gol: Dk. 28 İbrahim Demir (Uşakspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Alperen Kahraman, Dk. 82 Ömer Faruk Canbirdi, Dk. 90 İbrahim Çağrı Oğuz (Uşakspor), Dk. 40 Yiğit Ulaş, Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)