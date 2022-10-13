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Spor

Yeni Malatyaspor'da Bandırmaspor mesaisi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA13 Ekim 2022 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da Bandırmaspor mesaisi devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

16 Ekim Pazar günü saat 13:30'da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Geride kalan 8 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Doğu Anadolu ekibi Bandırmaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken, takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

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