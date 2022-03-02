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Spor

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh sevinci

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalışmalara başladı.

IHA2 Mart 2022 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:19
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 4 Mart Cuma günü saat 20:00'de evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün göreve getirilen Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı.

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