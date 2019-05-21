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Yeni Malatyaspor'da hedef Avrupa

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahalarında Bursaspor ile yapacakları maça ilişkin, 'Bizim tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek. Bursaspor karşısına 11 kişi çıkacağız, sporcularımız aslanlar gibi mücadele edecek.' dedi.

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Sarı-siyahlı ekip, Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü.

Sportif direktör Ali Ravcı, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Antalyaspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini ancak puansız döndüklerini söyledi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında yanlı bir karar verildiğini savunan Ravcı, "Takımda dengeler bozuldu, Antalyaspor daha fazla iştahlandı. Oyuncularımı 10 kişiyle verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Yenildik, üzgünüz. Oradan 1 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. Bifouma ile ilgili kararı, kulüp başkanı ve yönetim kurulu alacaktır." diye konuştu.

Önlerinde Bursaspor maçı olduğunu ve bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ravcı, şunları kaydetti:

"Son maçı kazanarak ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu iyi. Son maçımızda galip gelmek istiyoruz. Bursaspor belki şu an pozisyon olarak sıkıntılı bir durumda ama rakipler bizi ilgilendirmiyor. Bizim tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek. Bursaspor karşısına 11 kişi çıkacağız, sporcularımız aslanlar gibi mücadele edecek. Maçı kazanmak için gayret sarf edecekler. Oyuncularımıza güvenimiz tam, oyuncularımız önceki haftalarda olduğu gibi gereğini yapacak."

Antrenman

Takımda izinli olan Adem Büyük, Bifouma, Farnolle, Aleksic ve Donald, antrenmana katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Mina, idmanı koşuyla tamamlarken, Guilherme ise salonda çalıştı.

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