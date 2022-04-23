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Spor

Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul iptal

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli kongrenin iptal edildiği bildirildi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, tüzük gereği olağan genel kurulun mayıs ayında yapılacak olması ve seçilecek yönetim kurulunun mayıs ayında tekrar seçime gidecek olması sebebiyle, divan kurulumuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu iptal edilmiştir. Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısıyla ilgili duyuru ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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