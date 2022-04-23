Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul iptal

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, tüzük gereği olağan genel kurulun mayıs ayında yapılacak olması ve seçilecek yönetim kurulunun mayıs ayında tekrar seçime gidecek olması sebebiyle, divan kurulumuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu iptal edilmiştir. Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısıyla ilgili duyuru ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.