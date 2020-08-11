Yeni Malatyaspor'u Ali Ravcı çalıştırıyor

IHA 11 Ağustos 2020 Salı 10:59 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:59

Yeni sezonda Hikmet Karaman ile yola devam etmeyecek olan Yeni Malatyaspor tecrübeli hocaya bu durumu iletti. Sezon hazırlıklarına da başlayan Malatya temsilcisi ilk etap kampını Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde kentte sürdürüyor.

20 kişilik bir kadroyla yeni sezona hazırlanan Yeni Malatyaspor transferlerine ise 17 Ağustos’ta başlayacak. Sarı-siyahlıların Bolu kampına dahil olacak olan futbolcularını ise belirledi.

Buna göre Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosu şöyle:

“Murat Yıldırım, Abdulsamet Damlu, Hadebe, Mustafa Akbaş, Fofana, Sakıb Aytaç, Ahmet İldız, Youssouf Ndayishimiye, Burak Kavlak, Kubilay Yılmaz, Seth, Mustafa Eskihellaç, Berk Yıldız, Emre Selen, Acguah, Gökhan Töre, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Bülent Cevahir, Nuri Fatih Aydın.”

Yeni Malatyaspor’un 5 günlük Malatya kampının ardından mevcut kadrodaki futbolculardan bazılarıyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Sarı-siyahlı kulüp, Malatya kampının ardından 17 Ağustos Pazartesi günü Bolu Abant’ta ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.