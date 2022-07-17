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Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Hacı Ahmet Yaman seçildi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 13:21 - Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan ve tek başkan adayı olan Hacı Ahmet Yaman, inişli çıkışlı bir yolculuğu olan kulübün bundan sonraki yolculuğunun hep çıkışta süreceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Olumlu, olumsuz birçok gelişmeler yaşandığını ancak bugünden itibaren yepyeni bir dönemin başlamasına vesile olmak için burada olduklarını anlatan Yaman, şöyle devam etti:

"Futbolun stadyumlardan, oyunculardan, doksan dakikalardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Kişiler, enler üzerinden değil sistem üzerinden gitmenin başarının altında yatan diğer önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Bir kültürel değişim başlatmalıyız. İlimizin sosyal ve kültürel gelişimine de büyük ölçüde hizmet etmeliyiz diye düşünüyorum. Tüzüğümüzde de yer aldığı üzere Yeni Malatyaspor'u kalkındırmak, dünya çapında başarılı saygın, lider istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, altyapısı güçlü, ilimizin spor eğitimine katkı sunmanın yanında ilimizdeki spor kültüründen yola çıkarak ahlaki ve sosyal değişime hizmet etmek için geliyoruz."

Daha sonra Hacı Ahmet Yaman'ın listesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yaman, kulübün yeni başkanı oldu.

Başkan Hacı Ahmet Yaman seçimin ardından yaptığı konuşmada, herkese teşekkür ederek, takımı el birliğiyle hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Genel kurula Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da katıldı.

Hacı Ahmet Yaman'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Erdal Gündüz, Faruk Günbay, Celal Özkılıç, Ersin İnak, Köksal Abbasoğulları, Muhammet Serhat Şahingil, Ramazan Yeşilova, Ümit Erdoğan, Mehmet Sinan Altıntop, Hüsamettin Özaydınlı, Yusuf Karabulut, Zeynel Abidin Karademir, Fırat Vuran, Nusret Çaylak.

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