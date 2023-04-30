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Spor

Yeni sezonda sağ kanat Angel Di Maria'ya emanet! 2 yıllık imza hayırlı olsun

Angel Di Maria, sezon sonu sözleşmesinin biteceği Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak konusu olan ve adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Nisan 2023 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Yeni sezonda sağ kanat Angel Di Maria'ya emanet! 2 yıllık imza hayırlı olsun
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Adı uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Angel Di Maria, futbola başladığı Rosario Central'a dönüyor.

ANGEL DI MARIA, JUVENTUS DEFTERİNİ KAPATIYOR

2022'nin yazında bedelsiz olarak PSG'den Juventus'a transfer olan Angel Di Maria için Serie A hikayesi sona eriyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan yıldız oyuncu kariyerinin son yıllarını ülkesinde geçirmek istiyor.

YUVASINA DÖNÜYOR

Yeni adresi merak konusu olan ve adı Galatasaray ile de sık sık gündeme gelen Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu. Arjantinli yıldızın, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central ile 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardığı ve sezon sonunda transferin resmiyete döküleceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1813 dakika süre alan 35 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 7 asistle skora etki etti.

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