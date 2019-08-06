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Yeni sistem Ruiz'e göre

Artık kalecilerin topu ceza alanının dışına çıkarmalarına gerek yok. Oyunu geriden kurmada usta olan Ruiz, bu sistemle Beşiktaş’ta beyin görevini üstlenir.

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BEŞİKTAŞ’IN önceki gün sürpriz bir şekilde açıkladığı yeni stoperi Victor Ruiz’in bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Villarreal’den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilecek olan İspanyol futbolcu, Kartal’da hem savunmada yaşanan problemleri çözecek, hem de de takımın hücum gücünü artıracak yetenekte bir oyuncu.

PAS YETENEĞİ ÖNEM KAZANDI

Futbolda bu sezon uygulanmaya başlayacak olan topun oyuna başlama kuralı ile ilgili değişiklik, tam da Ruiz’e uygun... Artık kalecilerin topu oyuna sokması için meşin yuvarlağın ceza alanı dışına çıkmasına gerek yok. Bu nedenle pas özelliği ve oyun kurma yeteneği yüksek stoperler yeni sistemde büyük önem kazanıyor. Ruiz de bu iki yeteneği sayesinde Kartal’ın hücumlarını kendi ceza alalından başlatabilecek.

RUİZ TAKİP ETTİĞİMİZ BİR İSİMDİ

Kariyerinde yüzde 85 pas isabeti bulunan 30 yaşındaki oyuncu fizik güce dayalı futbol yerine daha teknik ve estetik bir oyun anlayışına sahip. Bu özelliğiyle de Siyah-Beyazlı takımın futboluna ayrı bir renk katacak. Bu arada yeni transferle ilgili açıklama yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, “Victor Ruiz, bir süredir takip ettiğimiz, teknik ekibimizin de beğendiği, istediği bir oyuncuydu” dedi.

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