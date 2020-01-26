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Spor

Beto: Yeni statta iyi başlangıç bizim için çok önemliydi

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.

26.01.2020  18:39 - Güncelleme: 26.01.2020  18:39

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Göztepe'de maça damga vuran isimlerden kaleci Beto maçın ardından açıklamalarda bulundu

Yayıncı kuruluşa konuşan Beto son dakikada Burak'ın golünü kurtarması hakkında, "Maçın sonundaki kurtarışımdan önemli olan, takımın oyunu ve galibiyetti. Yeni statta iyi başlangıç bizim için çok önemliydi ve başardık. Herkese teşekkür ediyorum. Hakemlerimize ve rakibimize saygımız çok büyük, herkes için çok güzel bir gündü, herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

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