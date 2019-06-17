28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8752
  • 6,5961
  • 252.844
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yeni transfer için imza töreni

Trabzonspor'da yeni transfer Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun" dedi.

FIRATCAN: BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü'nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi
 

POPÜLER HABERLER

Düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA