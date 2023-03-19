Yeni transfer ilk maçında şov yaptı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 23. haftasında deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 61-57 mağlup ederek galibiyet hasretine son veren sarı kırmızılılar küme düşme hattının üzerine çıktı. Kayseri Basketbol'un yeni transferi Chanel Mokango ilk maçında takımın en skorer ismi oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Chanel Mokango ilk maçını Antalya Toroslar Basketbola karşı oynadı. İlk maçında 36 dakikada 21 saniye süre alan Chanel Mokango 16 sayı üretti. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncu ilk maçında performansı ile göz doldurdu.

16 sayı ile en skorer isim olan Chanel Mokango'yu 15 sayı ile Şuğranur Hatice Sönmez ve 12 sayı ile Lyndra Weaver takip etti.

MELİKGAZİ KAYSERİ 6. GALİBİYETİNİ ALDI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 6. galibiyetini aldı.

Geride kalan 23 maçta 17 yenilgi alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 6 kez de kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında evinde mağlup ettiği Antalya Toroslar Basketbol'u bu kez deplasmanda yenen Kayseri temsilcisi, ligde kalan 3 maçta galip gelmenin yollarını arayacak.

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş, Rize Belediyesi, BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Antalya Toroslar Basketbol (2) takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 24. haftasında evinde Nesibe Aydın'ı konuk edecek.