İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3878
  • EURO
    35,1493
  • ALTIN
    2244.07
  • BIST100
    8950.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeniden Cedric Soares! Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor
Spor

Yeniden Cedric Soares! Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Süper Lig devleriyle anılan Cedric Soares için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'i istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

20 Mart 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Yeniden Cedric Soares! Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor
ABONE OL

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

YENİDEN CEDRIC SOARES

İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.

3 LİGDEN DE TALİPLERİ VAR

Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.