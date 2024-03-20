Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

YENİDEN CEDRIC SOARES

İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.

3 LİGDEN DE TALİPLERİ VAR

Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.