Beşiktaş'ın transfer döneminde ilgilendiği Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Shakhtar Donetsk'in Schalke'den kadrosuna kattığı Konoplyanka, Bundesliga'nın kendisine uymadığını söyledi.

Yevhen Konoplyanka, "İnsanlara saçma gelebilir ama Borussia Dortmund ya da Bayern Münih'ten teklif alsam, hemen reddederim. Bundesliga benim ligim değil. Schalke'de bunun farkına vardım" şeklinde konuştu.

Yevhen Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.

(Sporx)