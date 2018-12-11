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Yevhen Seleznyov'un yeni rotası Bursaspor

Transferde mutlaka bir golcü isteyen Samet Aybaba, rotayı çizdi. Tecrübeli hoca, devre arasında Akhisar’dan Seleznov’un kadroya katılmasını istiyor, yönetim harekete geçiyor.

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Akhisarspor’da kadro dışı kalan ve adı birçok takımla anılmaya başlayan Yevhen Seleznov’un en ciddi talibi Bursaspor... Sakho’dan sakatlığı nedeniyle haftalardır faydalanamayan yeşil- beyazlılar şimdiden golcü arayışına başladı.

Samet Aybaba’nın yönetime verdiği listedeki ilk adayın ise Akhisarspor’un Ukraynalı golcüsü olduğu öğrenildi. Stancu’nun da sözleşmesini feshetmesiyle birlikte elde tek forveti kiralık Umut Nayir kalan Timsah’ta, Seleznov’un menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

Her fırsatta gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu açıklayan Seleznov’un sarı-kırmızılı takımla ilgili bir gelişme olmaması durumunda kariyerine Bursa’da devam etmeye sıcak olduğu gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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