Yevhen Seleznyov'un yeni rotası Bursaspor

Akhisarspor’da kadro dışı kalan ve adı birçok takımla anılmaya başlayan Yevhen Seleznov’un en ciddi talibi Bursaspor... Sakho’dan sakatlığı nedeniyle haftalardır faydalanamayan yeşil- beyazlılar şimdiden golcü arayışına başladı.

Samet Aybaba’nın yönetime verdiği listedeki ilk adayın ise Akhisarspor’un Ukraynalı golcüsü olduğu öğrenildi. Stancu’nun da sözleşmesini feshetmesiyle birlikte elde tek forveti kiralık Umut Nayir kalan Timsah’ta, Seleznov’un menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

Her fırsatta gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu açıklayan Seleznov’un sarı-kırmızılı takımla ilgili bir gelişme olmaması durumunda kariyerine Bursa’da devam etmeye sıcak olduğu gelen haberler arasında.

(Fanatik)