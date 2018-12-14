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Yiğithan Güveli en az 2 ay yok

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçında sakatlanan genç futbolcusu Yiğithan Güveli'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçında sakatlanan genç futbolcusu Yiğithan Güveli'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

20 yaşındaki savunma oyuncusunun ameliyat edildiği ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yiğithan Güveli, dün Slovakya'da oynanan Spartak Trnava maçında sol dizine aldığı darbe sonucunda sakatlanmıştı.

Yiğithan Güveli'nin bugün yapılan muayene ve tetkikler sonucunda dizinde dış menüsküste yırtık meydana geldiği tespit edildi ve artroskopik operasyonla menüsküs ameliyatı oldu.

Genç futbolcunun ameliyatı başarı ile sonuçlanırken, operasyon sonrası tedavisine başlanıldığı kaydedildi.

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