Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Adı uzun zamandır A Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 2004'ten sonra tekrar Ay-Yıldızlı ekibin başına döneceği iddiası dün gündeme bomba gibi düştü. Hem siyah beyazlı yönetim hem de Şenol Hoca iddiaları yalanladı. Peki olayın perde arkasında neler yaşandı. İşte çok konuşulacak detaylar...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek gizli bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede TFF Başkanı Demirören, Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın başına geçmesini teklif etti.

Güneş de bu teklifin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'la zorlu bir zirve yarışının içindeyim. Böyle bir zamanda Beşiktaş'ı bırakamam" dedi.

Bunun üzerine Demirören, "O zaman sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştır. Zaten milli maçlar Mart'ta başlıyor. Sonraki maçlar da lig bitince Haziran'da" teklifinde bulundu.

Şenol Güneş bu teklifi prensipte kabul etti. Fikret Orman da TFF Başkanı'nın bu önerisine 'olur' dedi.

Bu gelişmenin ardından açıklama ilerleyen günlerde başkanlar nezdinde (Yıldırım Demirören ve Fikret Orman birlikte) bir basın toplantısı ile yapılacaktı. Ama haber medyada dün yer aldı.

Ve Şenol Güneş, olayın perde arkası anlatılmadan zor durumda bırakılmış oldu. Yani Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarının önüne kondu...

Beşiktaş yönetimi sızan bu haberle, "Hocamızı biz göndermek istemiyoruz, TFF elimizden alıyor" algısını yarattı. Yani Şenol Güneş bir anlamda ters köşeye yatırıldı ve zor durumda bırakıldı.

Beşiktaş yönetimi ise elini güçlendirdi... Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan önemli bir miktar alacağı var. Şimdi TFF'ye Beşiktaş diyecek ki: "Hocamızı elimizden alıyorsunuz.. Alacaklarını da siz ödeyin. Bu bir anlamda hoca için bonservis almak gibi bir durumu ortaya çıkaracak..Güneş, dün basın toplantısında uzun uzun konuşmak zorunda kalırken, işler iyice karıştı.

Beşiktaş yönetimi ise taraftarın gözünde, "Biz kimseyi yollamıyoruz. TFF de alacaksa bedeli olur" mesajını vermiş oldu.

(Sabah)