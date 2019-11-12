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Yıldız futbolculardan tıp öğrencilerine burs

Yıldız futbolcular, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yaparak 50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağladı.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan geleceğin bilim insanları, futbol dünyasının 5 önemli ismi sayesinde büyük eğitim desteği aldı. Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Topal, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, tıp öğrencilerine destek vermek için bir araya geldi. Yapılan bağışlar ile tıp fakültesinin 50 öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağlandı.
 
PROF. SAİT GÖNEN : BAŞARI PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR!
 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yaptıkları bağış nedeniyle futbolculara teşekkür ederek, "Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Sevgili Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu vesileyle Nuri Şahin, Volkan Demirel, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'a bir kez daha teşekkür ederim. Başarı paylaştıkça büyür. Tıpa gönül vermiş ama imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize destek olup geleceği inşa eden bir bilim yuvasına katkılarını asla unutmayacağız" dedi.
 

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