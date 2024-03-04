Beşiktaş'ın devre arasındaki sürpriz transferi Al-Musrati, derbinin kaderini tayin eden isimdi. Daha 2. dakika dolmadan kendi ağlarını sarsan yıldız oyuncu, ilk dev maçından hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Müsabakanın 2'nci dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Demirbay geçti. Kerem Demirbay'ın ortasında kale alanında bulunan Al Musrati topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı. Al Musrati'nin ters kafa vuruşunda Mert Günok müdahalede bulunamadı ve top ağlarla buluştu.

ALMEİDA'DAN SONRA İLK

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Al Musrati, sarı-kırmızılı ekibin bu rekabet tarihindeki en erken golünü kaydetmiş oldu. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, siyah-beyazlı takım formasıyla ilk kez kendi kalesini havalandırdı.