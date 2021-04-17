Yılmaz Vural'ın Erzurumspor'undan kritik galibiyet

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:50 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:50

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından konuk takım 3-2 galip ayrıldı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan ve Elba Rashani (2) attı. Denizlispor'a Hugo Rodallega'nın attığı iki gol yetmedi.

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 31'e çıkardı ve 19. sıraya yükseldi. Son sıradaki Yukatel Denizlispor'un ise 26 puanı bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)