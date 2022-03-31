Yılmaz Vural'ın imzası beklenirken Tuncay Şanlı sürprizi!

Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor dün tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Vural'dan sonra rotasını eski futbolcusu ve teknik direktörü Tuncay Şanlı'ya çeviren yeşil siyahlılar, 40 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdi.
Sakaryaspor'u 2016-2017 sezonunda da çalıştıran Şanlı, o dönem takımın başında 13 maça çıkmış ve 1,69 puan ortalaması yakalamıştı. Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 22 puan toplamıştı.
Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan genç teknik adam 5 yıldır boştaydı.
Star Gazetesi