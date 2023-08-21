Yüksel Yıldırım: Galatasaray ve Fenerbahçe, kantarın topuzunu kaçırdı

Üç büyüklerin transferleri hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, kantarın topuzunu çok kaçırdılar. Bir baskı oluştu Beşiktaş ve Trabzonspor üzerinde. Başakşehir kötü başladı. Herkeste bir baskı var. Mecburen herkes bütçenin üstüne çıkacak. Öbür türlü ligin kalitesi düşer. Süper Lig'in kalitesini artırmak istiyorsak kaliteli oyuncular gelmeli. Harcama limitleri esnetilsin. Parası olan harcayabilsin. Türk futbolu ilk 10'da bu çok öneml, 6-7'inci olmamız, Portekiz'in peşinde olmalıyız. Adana Demirspor, Ankaragücü, Başakşehir, Samsunspor gibi takımlar... Ligin kalitesini ilk 5'tekiler değil, sonraki 5'li artırırsa Türk futbolu güzel yerlere gelir." açıklamasını yaptı.

"BİZ ANLAŞTIK, ACUN ILICALI ALDI"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım "Acun Ilıcalı'ya söylüyorum, Aston Villa ile 2 oyuncu için anlaşmıştım, ikisini de Acun aldı. Benden rica etti, 'Ağabey yapma' dedi. Onun da başarılı olmasını istiyoruz. Başka oyuncularla görüşüyoruz. İskandinavya'dan oyuncu ile anlaştık, kulübüyle görüşüyoruz. La Liga'dan bir golcüyle görüşüyoruz. Oyuncu çok yakın, bonservis üzerine... Suudi Arabistan etkisi fiyatları çok yukarıda tutuyor, henüz aşağı iniş başlamadı. 1 Eylül'ü bekleyeceğiz, Avrupa'da kapandıktan sonra fiyatlar normale dönsün veya vereceğiz 200-300-500 bin euro fazla para ki oyuncu alalım. Bu matematik ama harcama limitleri de var, dikkatli olmak lazım. Ben iş adamı olarak bakıyorum, Samsunspor bir 'AŞ', denk bütçe yapmak veya minimum açıkla sezonu kapatmak. Süper Lig'de nasıl bir yaşantı içinde olacağımızı öğreneceğiz." dedi.

"FENERBAHÇE HAK ETTİ!"

Fenerbahçe maçını değerlendiren Yüksel Yıldırım "Taraftarımız 10 numaraydı. İlk yarıda kafa kafaya denk oynadık. İkinci yarıda bazı eksikler vardı, transferleri tamamlayamadık. Dzeko'nun kafa golünde Alim'in vurdurmaması gerekirdi ama Dzeko da böyle Dzeko oluyor. Son gol için bir şey diyemiyorum. 1-1'i yakalamaya çalışırken yediğimiz bir kontratak. Nerelerimiz eksik gördük. 6 transfer yapacağız dedik, söz verdik. Onları yaptıktan sonra milli maç arasında takım kaynaşacak. Çok daha iyi bir Samsunspor izleteceğiz, söz veriyorum. Samsunspor, defansif anlayışla çıkmayacak hiçbir maça. Bugün yenildik maalesef. Evimizde ilk maçı kaybetmek istemiyorduk. Fenerbahçe hak ettiği 3 puanı aldı, Avrupa'da başarılar diliyorum. Köprünün altından çok sular akacak. Sürpriz sonuçlar alınıyor. Beklenen Samsunspor'u yapacağız." dedi.

"SÜPER LİG'İN İHTİYACI VAR"

Samsunspor'un planlaması hakkında konuşan Yıldırım "Bizim hedefimiz 15 bin kombine satmaktı, 10 bine yaklaştık. İnanıyorum transferler geldikçe satışlar devam edecek. Maç bileti de 15 bini geçmişti. 25 bin artı Fenerbahçe seyircisi, localar, protokol... Neredeyse stadyum full kapasiteydi. Taraftarımız muhteşemdi. Gerçekten Süper Lig'i özlemişler. Süper Lig'in Samsunspor'a ihtiyacı var, renk katacağız. Zamanla daha iyi olacağız. Hedefimiz ilk 10. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.