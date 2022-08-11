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Spor

Yine kiralık gidiyor! İşte Samatta'nın yeni adresi

Fenerbahçe, Samatta'yı bu sezon da Belçika'ya kiralık gönderecek. Geçen yıl Royal Antwerp'e kiralana Tanzanyalı golcünün yeni adresi ise Genk... İşte kiralık anlaşmanın detayları...

NTV11 Ağustos 2022 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Ally Samatta'yı Genk'e kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın maaş detayı ortaya çıktı.

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GENK, SAMATTA'NIN MAAŞININ YARISINI KARŞILAYACAK

NTV'nin haberine göre; Genk, Samatta'nın maaşının yüzde 50'sini karşılayacak. Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylarda anlaştıktan sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE 1 MİLYON 375 BİN AVRO ÖDEYECEK

Fenerbahçe kadroda düşünmediği ve yıllık 2 milyon 750 bin avro kazanan Ally Samatta'nın maaş yükünden 1 milyon 375 bin avro tasarruf edecek ancak yine de kasasından 1 milyon 375 bin avro çıkacak.

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GEÇEN SEZON DA BELÇİKA'DAYDI

6 milyon avro bedel ile Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı.

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