Fenerbahçe, Ally Samatta'yı Genk'e kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın maaş detayı ortaya çıktı.

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GENK, SAMATTA'NIN MAAŞININ YARISINI KARŞILAYACAK

NTV'nin haberine göre; Genk, Samatta'nın maaşının yüzde 50'sini karşılayacak. Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylarda anlaştıktan sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE 1 MİLYON 375 BİN AVRO ÖDEYECEK

Fenerbahçe kadroda düşünmediği ve yıllık 2 milyon 750 bin avro kazanan Ally Samatta'nın maaş yükünden 1 milyon 375 bin avro tasarruf edecek ancak yine de kasasından 1 milyon 375 bin avro çıkacak.

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GEÇEN SEZON DA BELÇİKA'DAYDI

6 milyon avro bedel ile Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı.