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  • Yine Real Madrid, yine geri dönüş! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu
Spor

Yine Real Madrid, yine geri dönüş! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu

Real Madrid ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'da karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Yine Real Madrid, yine geri dönüş! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu
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Real Madrid, 87. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Bayern Münih'i 2-1 yendi ve finale yükseldi.

2-2'nin rövanşında evinde Bayern Münih'i ağırlayan Real Madrid, 87 ve 90+1'de Joselu'nun attığı goller ile Bayern Münih'i saf dışı bırakmayı başardı.

Bayern Münih'in tek golünü ise 68. dakikada Alphonso Davies kaydederken, Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Borussia Dortmund'un finaldeki rakibi oldu ve 15. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için Wembley'e gitme hakkı kazandı.

2 SEZON ÖNCE YİNE YAPMIŞLARDI

Real Madrid, 2 sezon önce yarı finalde yine son dakikalarına geride girdiği Manchester City maçında 2 dakikada 2 gol bularak maçı uzatmalara götürmüş ve uzatmalarda bulduğu gol ile finale yükselmişti. Finalde Liverpool ile eşleşen Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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