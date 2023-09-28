Yok artık! Mert Günok'un hataları herkesi şaşırttı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yapan ve Club Brugge maöındaki kurtarışlarıyla taraftarın övgüsünü alan Mert Günok, yediği gollerle tartışma yarattı.

Henüz ilk 17 dakikada ceza sahası dışından 2 gol yiyen Günok, büyük üzüntü yaşadı. 28'de de sakatlanarak oyundan çıkan kalan Günok, yerini mevkidaşı Ersin Destanoğlu'na bıraktı. Günok'un uzun süre gölgesinde kalan Destanoğlu bu sezon ilk kez kaleye geçti.

"NE ZAMAN İYİ DESEK BİZİ ÜZÜYOR"

Öte yandan Beşiktaş taraftarları Günok için sosyal medyada, "Ne zaman iyi desek, sonra bizi üzüyor" yorumu yaptı.