Yönetim garanti verdi! Jayden Oosterwolde, İstanbul'a döndü

Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylardaki hareketleriyle gündem olmuştu. Hollandalı stoperin, yerde yatan Bordo-Mavili taraftara tekme atması tartışma yaratmıştı. Yunan basını ise bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Filathlos adlı spor haberleri sitesi, olayla ilgili şu bilgileri aktardı: "Oosterwolde, Türkiye'ye dönmekten korktu. 22 yaşındaki başarılı sağ bek, Trabzonspor maçının bitiminden sonra sahayı işgal eden taraftarın kafasına tekme atmış, ardından hakkında soruşturma açılacağı haberini duyunca paniğe kapılmıştı.

İYİ BİR AVUKAT BULMALISIN!..

Bu nedenle Oosterwolde kendi ülkesine giderek FIFPro ofislerini ziyaret etti ve Trabzon maçında yaşananlarla ilgili hukuki sorunlarla karşılaşması durumunda destek istedi. FIFPro, davayı araştırması için hukuk departmanından bir kişiyi İstanbul'a gönderdi. Futbolcuya durumun ciddiyeti hakkında bilgi verildi ve kendisine karşı cezai suçlamaların getirilmesinin mümkün olduğu iletildi. 'Aslında iyi bir avukat bulmalısın' tavsiyesi de verildi. Paniğe kapılan Oosterwolde, Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti ve Hollandalı avukatın anlattıklarını kendisine aktararak destek istedi.

BATI AVRUPA'DA KARİYERİ BİTERDİ

Ancak Türk ekibinin avukatları, korkacak hiçbir şeyin olmadığı ve hakkında dava açılma ihtimalinin bulunmadığı konusunda kendisine güvence verdi. Bunun üzerine Hollandalı stoper İstanbul'a dönmeye ikna oldu. Twentefans.nl adlı sitede ise Hollandalı gazeteci Tijmen van Wissing'in şu sözlerine yer verildi: "Türkiye'de bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama Hollanda'da bir ceza mahkemesi kurulurdu. Batı Avrupa'da bu hareketiyle kariyerini sonlandırabilirdi."