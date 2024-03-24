İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yönetim garanti verdi! Jayden Oosterwolde, İstanbul'a döndü
Spor

Yönetim garanti verdi! Jayden Oosterwolde, İstanbul'a döndü

Trabzonspor maçı sonrası taraftara attığı tekme sonrası yargılanma korkusu yaşayan Oosterwolde, ülkesinde önce FIFPro ofisini ziyaret etti. Sonrasında Fenerbahçeli avukatlarla görüşüp güvence aldıktan sonra İstanbul'a geri geldi.

Akşam24 Mart 2024 Pazar 09:32 - Güncelleme:
Yönetim garanti verdi! Jayden Oosterwolde, İstanbul'a döndü
ABONE OL

Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylardaki hareketleriyle gündem olmuştu. Hollandalı stoperin, yerde yatan Bordo-Mavili taraftara tekme atması tartışma yaratmıştı. Yunan basını ise bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Filathlos adlı spor haberleri sitesi, olayla ilgili şu bilgileri aktardı: "Oosterwolde, Türkiye'ye dönmekten korktu. 22 yaşındaki başarılı sağ bek, Trabzonspor maçının bitiminden sonra sahayı işgal eden taraftarın kafasına tekme atmış, ardından hakkında soruşturma açılacağı haberini duyunca paniğe kapılmıştı.

İYİ BİR AVUKAT BULMALISIN!..

Bu nedenle Oosterwolde kendi ülkesine giderek FIFPro ofislerini ziyaret etti ve Trabzon maçında yaşananlarla ilgili hukuki sorunlarla karşılaşması durumunda destek istedi. FIFPro, davayı araştırması için hukuk departmanından bir kişiyi İstanbul'a gönderdi. Futbolcuya durumun ciddiyeti hakkında bilgi verildi ve kendisine karşı cezai suçlamaların getirilmesinin mümkün olduğu iletildi. 'Aslında iyi bir avukat bulmalısın' tavsiyesi de verildi. Paniğe kapılan Oosterwolde, Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti ve Hollandalı avukatın anlattıklarını kendisine aktararak destek istedi.

BATI AVRUPA'DA KARİYERİ BİTERDİ

Ancak Türk ekibinin avukatları, korkacak hiçbir şeyin olmadığı ve hakkında dava açılma ihtimalinin bulunmadığı konusunda kendisine güvence verdi. Bunun üzerine Hollandalı stoper İstanbul'a dönmeye ikna oldu. Twentefans.nl adlı sitede ise Hollandalı gazeteci Tijmen van Wissing'in şu sözlerine yer verildi: "Türkiye'de bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama Hollanda'da bir ceza mahkemesi kurulurdu. Batı Avrupa'da bu hareketiyle kariyerini sonlandırabilirdi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.